Кеннеди: трудно сказать, что Гретцки играл лучше, чем Кросби

Бывший нападающий «Питтсбург Пингвинз» Тайлер Кеннеди высказался о значимости Сидни Кросби для команды и сравнил его с Уэйном Гретцки. Кеннед выступал за американскую команду шесть сезонов и выиграл в её составе Кубок Стэнли в сезоне-2008/09.



«Сидни Кросби будет лучшим игроком в мире всех времён. В детстве для меня номером один был Уэйн Гретцки. Но сейчас есть Сидни Кросби, который борется абсолютно в любом моменте.



Мне кажется, что Кросби, возможно, более усердно трудился. Не скажу, что Гретцки этого не делал. Но когда вы видите, как он забивает с синей линии, трудно сказать, что он играл лучше, чем Сидни Кросби, забивающий голы одной рукой через ребят, которые подсчитывают калории перед матчем», – считает Кеннеди.

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