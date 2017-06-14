Яковлев: СКА под пристальным вниманием, но мы справимся

Защитник СКА Егор Яковлев поделился ожиданиями от следующего сезона и высказался о своём будущем. «Армейцы» выиграли Кубок Гагарина, Яковлев привёз трофей в Крым.



«Каждый сезон для нас непростой, а постчемпионский сезон будет самым тяжёлым. Мы находимся под пристальным вниманием и прессы, и болельщиков. Но я думаю, что мы справимся. У нас хорошие тренеры, думаю, что всё будет хорошо.



Есть контракт ещё на год. А там будет видно, посмотрим. На данный момент я игрок СКА, все мои мысли связаны с этой командой», — цитирует игрока ТАСС.

Яковлев привёз кубок Гагарина в посёлок Новый Свет в Крыму