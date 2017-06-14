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«Нефтехимик» подтвердил возвращение защитника Огурцова

14 июня 2017, среда. 16:57. Хоккей

Защитник Дмитрий Огурцов, которого недавно обменяли из «Нефтехимика» в московский ЦСКА, вернулся в нижнекамский клуб. Об этом сообщили нижнекамцы в своём «твиттере». Москвичи получили денежную компенсацию. В результате обмена Огурцова «Нефтехимик» получил права на форварда Симона Яльмарссона. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе.

Защитник Дмитрий Огурцов вернётся из ЦСКА в «Нефтехимик»

Огурцов дебютировал в КХЛ в составе московских «армейцев» в сезоне-2013/14, после чего выступал в «Ладе» и «Нефтехимике». В прошедшем сезоне он провёл 42 матча, в которых набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+6».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Нефтехимик ХК ЦСКА Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
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