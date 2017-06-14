Форвард минского «Динамо» Палушай перебрался в шведский «Брюнэс»

Американский нападающий Аарон Палушай, во второй половине минувшего сезона выступавший в составе минского «Динамо», заключил соглашение со шведским «Брюнэсом», сообщает Tut.



В составе минчан 27-летний Палушай принял участие в 20 матчах КХЛ, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи, набрав 12 очков при показателе полезности «-2», а также отбыл 14 штрафных минут.



Всего в КХЛ форвард сыграл в 78 матчах, в которых записал себе в актив 33 очка по системе гол+пас (15+18), а также отбыл 62 минуты штрафа.

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