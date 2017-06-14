Форвард сборной Беларуси Карабань продлил контракт с минским «Динамо»

Нападающий сборной Беларуси Данила Карабань продлил соглашение с минским «Динамо», в котором выступает с 2013 года, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Карабань в составе «Динамо» принял участие в 25 матчах КХЛ, в которых не забросил ни одной шайбы и отдал 1 результативную передачу, набрав 1 очко при показателе полезности «-1». Помимо КХЛ 19-летний форвард выступил в рижском Кубке Латвийских железных дорог. В сезоне-2015/16 Данила был признан лучшим молодым игроком белорусской Экстралиги.