Воропаев: инициатива приглашения Канады на Sochi Hockey Open шла от ФХР

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев поделился мнением об участии сборной Канады в межсезонном турнире Sochi Hockey Open.

«Инициатива приглашения сборной Канады на турнир исходила от федерации. С учётом того, что НХЛ на Олимпийские игры не едет, ФХР предложила партнёрство Канаде в плане подготовки к Олимпиаде. Им же, в любом случае, надо наигрывать команду для поездки в Пхёнчхан. С учётом этого Федерация хоккея России предложила канадцам участие в различных турнирах. Здесь не мы выступили инициаторами. Это логично, это тоже нужно. Они подумали и прислали официальное подтверждение», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.