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«Динамо» допущено до участия в сезоне-2017/18 КХЛ, костяк команды сохранится

14 июня 2017, среда. 18:01. Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» допущено до участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. Совет директоров КХЛ одобрил заявку центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», который ранее предоставил КХЛ пакет документов на участие команды в чемпионате сезона-2017/18.

АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо», которым управляет генеральный директор Андрей Сафронов, не подавал документы в КХЛ. Переговоров о возможном слиянии двух структур не велось. ООО «ХК Динамо Москва», заявка которого была одобрена КХЛ, уже получило разрешение от центрального совета ВФСО «Динамо» на использование бренда. Планируется, что, помимо ВТБ, спонсорами клуба станет ряд российских бизнесменов.

Костяк игроков из нынешнего состава «Динамо» сохранится, контракты с ним ООО «ХК Динамо Москва» сможет заключить после расторжения действующих договоров с АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо» по причине задолженностей по заработной плате перед хоккеистами. Вопрос с тренерским штабом команды КХЛ и будущим фарм-клубом «Динамо» Балашиха решится позже.

ЦС ВФСО «Динамо» подал документы для участия ХК в сезоне-2017/18
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Москва
Новости. Хоккей
14 июня 2017, среда
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