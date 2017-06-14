«Рейнджерс» согласовали условия нового контракта с Пампелом

«Нью-Йорк Рейнджерс» согласовал условия нового контракта с нападающим Мэттом Пампелом, о чём сообщает пресс-служба клуба.



Пампел перебрался в «Рейнджерс» в середине прошлого сезона, принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи, набрав 6 очков при показателе полезности «-6». В первой половине сезона Мэтт выступал в составе «Оттава Сенаторз», сыграл в 13 встречах, не отметившись результативными действиями.



Всего на счету Пампела 79 матчей в НХЛ, в которых он набрал 15 очков.