«Бостон» подписал с Кроссом новый однолетний контракт

«Бостон Брюинз» подписал с защитником Томми Кроссом новое однолетнее двухстороннее соглашение, по которому, в случае выступления в НХЛ, он получит $ 650 тыс., сообщает американский журналист Джо Хаггерти в своём «твиттере».



В минувшем сезоне Кросс выступал в составе «Провиденс Брюинз» в АХЛ, принял участие в 74 матчах, в которых забросил 12 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав 35 очков при коэффициенте полезности «+18».



Всего в НХЛ Кросс провёл 3 матча, в которых отметился результативной передачей.