Хоккеисты «Динамо» М отказываются работать на новое юрлицо до погашения долгов

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, хоккеисты московского «Динамо», находящиеся на контрактах в АНО ОХК «Динамо Москва», отказываются от трудоустройства в новое юрлицо ООО «ХК Динамо Москва» до полного погашения долгов по зарплатам и бонусам. Сейчас общая сумма задолженности составляет порядка 728 млн рублей включая персонал и все команды динамовской системы.



Договорённость была достигнута по результатам внутрикомандного собрания хоккеистов, состоявшегося 14 июня. У игроков вызывает опасение тот факт, что в случае их добровольного перехода из одной организации в другую, им могут не выплатить положенные деньги за март и апрель 2017 года.



Ранее стало известно, что совет директоров КХЛ одобрил заявку центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», который ранее предоставил КХЛ пакет документов на участие команды в чемпионате сезона-2017/18. Костяк игроков из нынешнего состава планировалось сохранить, а контракты с ним ООО «ХК Динамо Москва» хотело заключить после расторжения действующих договоров с АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо».

Безнадёга или затишье перед бурей? Что происходит с московским «Динамо» В московском «Динамо» по-прежнему делят власть, команда по уши в долгах, а её дальнейшая судьба до сих пор неизвестна.