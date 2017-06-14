Президиум ЦСО «Динамо» одобрил участие ХК в КХЛ в следующем сезоне

Сегодня, 14 июня, состоялось заседание президиума Центрального совета общества «Динамо», который одобрил участие хоккейного клуба «Динамо» (Москва) в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2017/2018, сообщает официальный сайт ВФСО «Динамо».



Ранее «Чемпионату» стало известно, что московское «Динамо» допущено до участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. Совет директоров КХЛ одобрил заявку центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», который ранее предоставил КХЛ пакет документов на участие команды в чемпионате сезона-2017/18.

«Динамо» допущено до участия в сезоне-2017/18 КХЛ, костяк команды сохранится