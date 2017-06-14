«Трактор» обменял в «Куньлунь» Хлыстова, Микелис Редлихс остаётся в Риге

Челябинский «Трактор» обменял в «Куньлунь Ред Стар» защитника Никиту Хлыстова в обмен на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт лиги.



В прошлом сезоне 23-летний Хлыстов выступал в составе ханты-мансийской «Югры» и принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 1 шайбу и отдал 7 результативных передач, набрав 8 очков при коэффициенте полезности «+1», а также отбыл 49 штрафных минут.



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