«Рейнджерc» выкупят контракт защитника Жирарди

«Нью-Йорк Рейнджерс» принял решение выкупить соглашение защитника Дэна Жирарди, о чём сообщает официальный сайт клуба.



«Вклад Дэна в игру «Рейнджерс» неизмерим. Он был примером для остальных игроков благодаря своей неустанной решимости отдавать всё, что только можно нашей организации как на льду, так и вне его. Он всегда будет частью нашей семьи», — отметил президент «Рейнджерс» Глен Сатер.



33-летний Жирарди в составе «Рейнджерс» принял участие в 788 матчах НХЛ, в которых забросил 46 шайб и отдал 184 результативные передачи, набрав 230 очков при показателе полезности «+54», а также отбыл 275 минут штрафа.

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