Лавиолетт: в следующем сезоне игрокам «Нэшвилла» нельзя быть самонадеянными

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт подвел итоги завершившегося сезона в НХЛ, где его команда добралась до финала Кубка Стэнли, уступив «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2-4.



«Мне повезло, что я являюсь тренером «Нэшвилл Предаторз». Пи Кей Суббан — очень хорошо обучаем, у меня не было проблем при работе с ним. Что касается травмы Райан Эллиса, то ему нужно пройти дальнейшее медицинское обследование, которое, надеюсь, состоится на следующей неделе.



Безусловно, мы никогда не дошли бы до финала без Коди Маклеода, особенно в матчах с «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс». Но было бы сумасшествием не упомянуть влияние болельщиков и всего города на нашу игру. Нам ни в коем случае нельзя быть самонадеянными, нужно всем вместе приняться за работу и сделать то, что нужно для победы», — передаёт слова Лавиолетта американский журналист Брукс Браттен в своём «твиттере».