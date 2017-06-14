Жирарди попрощался с «Рейнджерс» и болельщиками команды

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэн Жирарди, чей контракт клуб будет выкуплен, попрощался с клубом и болельщиками.



«Я хотел бы поблагодарить «Нью-Йорк Рейнджерс» за то, что исполнили мою детскую мечту играть в НХЛ. Я провёл здесь 1/3 своей жизни и Нью-Йорк всегда будет моим вторым домом. Здесь я обзавёлся семьёй: сочетался браком с моей женой Пэм и у нас появилось двое детей.



За последние 11 сезонов, я вложил в эту команду мои сердце и душу, и наслаждался каждой минутой этого времени. Также я хотел бы отметить, как здорово было играть бок о бок с моими товарищами по команде, включая членов Зала славы. Я буду скучать во всем друзьям, которыми обзавёлся в течение карьеры, но мы с моей семьей с нетерпением ждём начала новой главы в нашей жизни. Желаю «Рейнджерс» удачи и успехов в будущем», — приводит слова Жирарди официальный сайт клуба.

