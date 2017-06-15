Агент Доана: Шейн склоняется к тому, чтобы провести свой 22-й сезон в НХЛ

Агент капитана «Аризона Койотс» Шейна Доана — Терри Бросс — сообщил, что его подопечный склоняется к тому, чтобы не завершать карьеру и провести ещё один, 22-й, сезон в НХЛ.



«Он ещё не принял окончательное решение, но я думаю, он склоняется к тому, чтобы отыграть ещё один сезон. Думаю, он будет играть. Его тело в порядке, он любит игру и любит игроков», — приводит слова Бросса Arizona Sports.



Доан сыграл в НХЛ 1540 матчей, в которых набрал 972 очка по системе гол+пас (402+570) при коэффициенте полезности "'-54".