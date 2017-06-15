Капитан «Оттавы» Карлссон перенёс операцию на порванных связках ноги

Генеральный менеджер «Оттава Сенаторз» Пьер Дорион сообщил, что капитан команды Эрик Карлссон перенёс операцию на порванных связках левой ноги, говорится на официальном сайте клуба.



«Ранее сегодня Эрик перенёс операцию в Шарлотт, чтобы восстановить порванные связки левой ноги. Надрывы, которые происходили в течение года, были обнаружены благодаря МРТ, которое было сделано как часть комплексного обследования после окончания сезона. Восстановление после операции будет проходить примерно четыре месяца. Этот прогноз позволяет нам надеяться, что Эрик будет здоров к началу сезона», — отметил Дорион.