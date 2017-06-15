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Пойл: «Вегасу» на драфте достанутся игроки лучше, чем те, что получил «Нэшвилл»

15 июня 2017, четверг. 03:59. Хоккей

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл поделился ожиданиями от предстоящего в НХЛ драфта расширения в пользу «Лас-Вегас Голден Найтс».

«Будет тяжело. Что бы мы ни делали, думаю, мы будем одной из команд, которая лишится одного из своих лучших игроков на драфте расширения. Я позвонил генменеджеру „Вегаса“ Джорджу Макфи в понедельник, мы поговорили, и мы будем говорить ещё в четверг — всё это, чтобы выяснить, что ему нужно, и узнать, может есть какая-то возможность заключить сделку, которая устроит нас обоих. Таковы уж дела. Мы были в их положении, когда входили в НХЛ в сезоне-1998/99. Я в каком-то смысле рад за „Вегас“, но, при всём уважении, они, скорее всего, получат игроков лучше, чем те что достались нам. Мы сделаем всё, что сможем, чтобы защитить наши кадры».

Драфт расширения пройдёт 17-21 июня.

Макфи: все переговоры с другими клубами НХЛ проходят очень откровенно
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Нэшвилл Предаторз Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
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