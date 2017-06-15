Россияне не попали в список 10 самых перспективных защитников драфта-2017

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг самых перспективных защитников, которые будут участвовать в драфте-2017. Он состоится 23 и 24 июня в Чикаго. Российские игроки не попали в первую десятку.



1. Кейл Макар, Хоккейная лига Альберты;

2. Миро Хейсканен, «ХИФК» (Финляндия);

3. Тимоти Лильегрен, «Регле» (Швеция);

4. Юусо Валимяки, Западная хоккейная лига;

5. Эрик Браннстрём, «ХВ-71» (Швеция);

6. Коллан Фут, Западная хоккейная лига;

7. Николя Хаг, Хоккейная лига Онтарио;

8. Урхо Вааканайнен, «Ювяскюля» (Финляндия);

9. Конор Тимминс, Хоккейная лига Онтарио;

10. Хенри Йокихарью, Западная хоккейная лига.

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