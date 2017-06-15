Россияне не попали в список 10 самых перспективных защитников драфта-2017

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг самых перспективных защитников, которые будут участвовать в драфте-2017. Он состоится 23 и 24 июня в Чикаго. Российские игроки не попали в первую десятку.
1. Кейл Макар, Хоккейная лига Альберты;
2. Миро Хейсканен, «ХИФК» (Финляндия);
3. Тимоти Лильегрен, «Регле» (Швеция);
4. Юусо Валимяки, Западная хоккейная лига;
5. Эрик Браннстрём, «ХВ-71» (Швеция);
6. Коллан Фут, Западная хоккейная лига;
7. Николя Хаг, Хоккейная лига Онтарио;
8. Урхо Вааканайнен, «Ювяскюля» (Финляндия);
9. Конор Тимминс, Хоккейная лига Онтарио;
10. Хенри Йокихарью, Западная хоккейная лига.