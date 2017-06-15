«Сибирь» погасила все свои задолженности перед игроками и тренерами команды

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский рассказал, что новосибирская команда сумела полностью погасить свои задолженности согласно имеющемуся графику. Напомним, у «Сибири» были финансовые сложности с прошлого года.



«Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Мы работали по плану, всё сделали согласно графику», — приводит слова Фастовского ТАСС.



Новосибирский клуб в чемпионате КХЛ-2016/17 не сумел завоевать путёвку в плей-офф Кубка Гагарина.

Тёмные лошадки Фастовского. Кто может повторить путь Шалунова? «Сибирь» в межсезонье лишилась почти всех лидеров, но пополнилась перспективными игроками, которые могут пойти по пути Максима Шалунова.