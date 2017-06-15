Кожевников: главные трансферы — у ЦСКА, а у Захаркина дел пока не видно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о главных трансферах текущего межсезонья в КХЛ.

«Даже если не брать в расчёт ЦСКА, главные трансферы всё равно у них. Казань неплохо сработала, подписав много молодёжи из «Кузни» и заключив новый контракт с Азеведу. Тактика Питера тоже понятна. В КХЛ ещё «Автомобилист» очень хорошо поработал. Также всё неплохо у «Авангарда».



«Югра» отошла от политики отказа от легионеров. Туда пришёл Захаркин, и, наверное, он хочет кому-то что-то доказать. Ему это необходимо, потому что говорит он много, а дел пока не видно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.