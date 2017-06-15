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Галлант: Флёри может перейти в «Вегас»? Нам нужен хороший вратарь

15 июня 2017, четверг. 10:04. Хоккей

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джерард Галлант прокомментировал информацию, что вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри отказался от запрета на обмен своего контракта, чтобы принять участие в драфте расширения.

«Флёри хочет принять участие в драфте расширения? Будет крайне важно иметь хорошего вратаря. Мы соберём крепкую вратарскую бригаду и коллектив крепких защитников. В течение сезона у нас будут непростые вечера во время некоторых матчей, но в целом я уверен, что мы сможем навязать борьбу любой команде лиги.

Нервничаю ли я перед драфтом расширения? Для меня это будет возможность расслабиться. Решения будут принимать менеджеры, а я буду только комментировать качества конкретных хоккеистов», — приводит слова Галланта Las Vegas Sun.

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Источник: Las Vegas Sun Сообщить об ошибке
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Теги
Вегас Голден Найтс Джерард Галлант Марк-Андре Флёри
Новости. Хоккей
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