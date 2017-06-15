Галлант: Флёри может перейти в «Вегас»? Нам нужен хороший вратарь

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джерард Галлант прокомментировал информацию, что вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри отказался от запрета на обмен своего контракта, чтобы принять участие в драфте расширения.



«Флёри хочет принять участие в драфте расширения? Будет крайне важно иметь хорошего вратаря. Мы соберём крепкую вратарскую бригаду и коллектив крепких защитников. В течение сезона у нас будут непростые вечера во время некоторых матчей, но в целом я уверен, что мы сможем навязать борьбу любой команде лиги.



Нервничаю ли я перед драфтом расширения? Для меня это будет возможность расслабиться. Решения будут принимать менеджеры, а я буду только комментировать качества конкретных хоккеистов», — приводит слова Галланта Las Vegas Sun.

Пойл: «Вегасу» на драфте достанутся игроки лучше, чем те, что получил «Нэшвилл»