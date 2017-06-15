Даугавиньш: был бы рад вернуться в Ригу, но я хочу бороться за кубок

Нападающий нижегородского «Торпедо» Каспарс Даугавиньш поделился мнением о рижском «Динамо» и объяснил, почему не готов там играть.

«Конечно, было бы хорошо, если бы в Риге появилась сильная команда, которая может каждый год бороться за трофей. Тогда сильные латвийские игроки смогли бы играть дома, получать хорошую зарплату и одерживать победы.



Я был бы очень рад остаться дома и выступать за „Динамо“, но для меня самое главное — шанс выиграть кубок, а сейчас в Риге нет шансов на борьбу за трофей», — приводит слова Даугавиньша Delfi.lv.