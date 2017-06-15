Стал известен график предсезонных матчей «Вегаса»

Опубликован график предсезонных матчей нового клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс», информирует Las Vegas Sun.



17 сентября матч с «Ванкувер Кэнакс»;

19 сентября — «Колорадо Эвеланш»;

21 сентября — «Сан-Хосе Шаркс»;

24 сентября — «Анахайм Дакс»;

26 сентября — «Лос-Анджелес Кингз»;

28 сентября — «Колорадо Эвеланш»;

1 октября — «Сан-Хосе Шаркс».



Тренировочный лагерь команды начнётся 27 июня.



«Я с нетерпением жду следующей недели, это должно быть очень весело», — поделился ожиданиями от тренировочного лагеря главный тренер Джерард Галлант.

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