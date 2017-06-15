Стал известен график предсезонных матчей «Вегаса»

Опубликован график предсезонных матчей нового клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс», информирует Las Vegas Sun.
17 сентября матч с «Ванкувер Кэнакс»;
19 сентября — «Колорадо Эвеланш»;
21 сентября — «Сан-Хосе Шаркс»;
24 сентября — «Анахайм Дакс»;
26 сентября — «Лос-Анджелес Кингз»;
28 сентября — «Колорадо Эвеланш»;
1 октября — «Сан-Хосе Шаркс».
Тренировочный лагерь команды начнётся 27 июня.
«Я с нетерпением жду следующей недели, это должно быть очень весело», — поделился ожиданиями от тренировочного лагеря главный тренер Джерард Галлант.
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