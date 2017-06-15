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Агент: жёнам игроков вряд ли будет комфортно в Лас-Вегасе, там много соблазнов

15 июня 2017, четверг. 11:24. Хоккей

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн поделился мнением о привлекательности для игроков нового клуба «Вегас Голден Найтс».

«Во-первых, в Лас-Вегасе намного благоприятнее климат. Во-вторых, там довольно дешёвые цены, если сравнивать с другими штатами и странами вроде Канады. В-третьих, что очень важно, там нет штатного налога. Если парень подписывает контракт с „Чикаго“, то разница составит около шести процентов. Мичиган — четыре процента. Любая канадская команда — разница аж 14 процентов. Понятно, что выгоднее играть в „Вегасе“, чем в „Монреале“. Кроме того, в США ты можешь списать на налоги свою подготовку к сезону, оплату работы тренеров и прочие расходы. А вот в Канаде, к сожалению, этот трюк не пройдёт. С учётом этого разница может доходить до 18-20 процентов.

Один мой клиент — американский вратарь, который сказал: „Вряд ли какая-то из хоккейных жён будет чувствовать себя комфортно, живя в Лас-Вегасе“. Потому что в этом городе много играют в казино, устраивают мальчишники, там полно соблазнов и гулянок», — цитирует Мильштейна официальный сайт НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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