Попихин: денежные проблемы не украшают московское «Динамо», ребят можно понять

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Евгений Попихин поделился своим мнением о ситуации в команде. Совет директоров КХЛ одобрил заявку нового юридического лица ООО ХК «Динамо Москва», но игроки не согласны на переход в новую организацию, пока им не выплатят долги, накопившиеся по ходу прошлого сезона. Сумма задолженности перед хоккеистами, сотрудниками клуба и команд системы «Динамо» составляет 728 млн рублей.



«Ситуация непростая. Я долгое время играл в «Динамо», эта команда была флагманом хоккея СССР и России, и эти денежные проблемы не украшают, а даже бьют по престижу клуба. «Магнитка», Ярославль, Питер держат свою марку. Для игроков и тренеров важно, чтоб была стабильность. Люди, которые работают в клубе, должны понимать, что у них хорошая работа, которая оплачивается. Насчёт игроков могу сказать, что сейчас демократия. Все ребята хорошо считают, они образованные и в финансовых делах хорошо разбираются.



Я сам коренной динамовец, играл в школе, в «молодёжке», в первой команде результатов добился, и для меня это не позитив. Желаю, чтобы клуб из этой ситуации достойно вышел. Это очень важно для его имиджа, для игроков и всего хоккея в целом.Когда я был игроком, такого у нас не было. Правда, у нас были немножко другие деньги и другая система. Как тренер я работал в клубах, где не было денег и задерживали зарплату. Конечно, это непростая ситуация. Ты приходишь и говоришь: «Ребят, вы работаете хорошо». А они спрашивают: «А когда деньги получим? Когда придёт зарплата?» И они правы по-своему. Поэтому непростая ситуация. Ребята действительно знают, чего они хотят и как они поступят. Мне трудно сказать, как в этой ситуации правильно поступить», — сказал Попихин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Динамо» допущено до участия в сезоне, а игроки команды готовят бойкот «Динамо» допущено до участия в сезоне-2017/18, игроки команды ждут погашения долгов, а «Кузня» подала документы в ВХЛ.

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