Исполнительный директор профсоюза КХЛ: к нам обратились два игрока «Динамо»

Исполнительный директор профсоюза КХЛ Игорь Терешин прокомментировал ситуацию в московском «Динамо».



«Развязка в московском „Динамо“, похоже, совпала по срокам с единственным в этом году недельным отпуском главы профсоюза Андрея Коваленко, но наша организация работает 7 дней в неделю 24 часа в сутки, поэтому данное „дело“, как исполнительный директор, веду я.Взаимодействие с игроками московского „Динамо“-2016/17 мы начали после 31 мая — последнего дня законного погашения задолженностей в клубах КХЛ. Как известно, в случае с бело-голубыми, эти задолженности ликвидированы не были.



12 хоккеистов московского „Динамо“ являются членами профсоюза. По состоянию на утро четверга, два хоккеиста из этого списка обратились к нам с заявлениями с просьбой защищать их интересы в предусмотренном Регламентом КХЛ порядке. Остальные хоккеисты „Динамо“ пока думают и, видимо, рассчитывают, что все разрешится, скажем так, мирным путем. Пока та же ситуация и с другими клубами из системы бело-голубых — балашихинского „Динамо“, где у нас 23 члена профсоюза, а также команды МХЛ, где в рядах нашей организации 21 игрок.», — цитирует Терешина Russia-Hockey.