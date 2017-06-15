Кросби: выиграть Кубок Стэнли дважды подряд — особенное чувство

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями после победы команды в Кубке Стэнли — 2017.



«В этом году у нас было очень много травмированных, и за команду сыграли, по-моему, 34 хоккеиста. Победа стала заслугой всей команды. И я крайне горд быть её частью. Выиграть дважды подряд – по-настоящему особенное чувство. Мы понимали, какая непростая перед нами стоит задача, но команда у нас действительно потрясающая», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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