Сушинский: игроки «Динамо» всё делают правильно, они должны получить зарплату

Бывший нападающий московского «Динамо», чемпион мира 2008 года Максим Сушинский прокомментировал ситуацию с нежеланием игроков бело-голубых переходить под юрисдикцию ООО ХК «Динамо Москва», заявка которого на участие в следующем сезоне КХЛ была удовлетворена, пока им не выплатит долги по зарплате старая организация – АНО ХК «Динамо Москва».



«Ребята всё правильно делают. Юридически они будут защищены, пока они находятся в том клубе. Если же они перейдут в новый, то этого у них уже не будет. А так они могут посудиться. Они должны получить зарплату от старого юридического лица, поэтому они никуда и не собираются. Как только они получат деньги, их контракты перепишут на новую организацию, и на этом, я думаю, стороны разойдутся. Так будет правильно», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Динамо» допущено до участия в сезоне, а игроки команды готовят бойкот «Динамо» допущено до участия в сезоне-2017/18, игроки команды ждут погашения долгов, а «Кузня» подала документы в ВХЛ.