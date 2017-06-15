Дмитрий Амброжейчик подписал новый контракт с минским «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Амброжейчик подписал новый контракт с командой, информирует официальный сайт клуба из Беларуси.



22-летний хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге на протяжении двух сезонов. В прошедшем регулярном чемпионате лиги хоккеист провёл за главную команду 20 встреч, сумев отметиться 4 (3+1) результативными баллами при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафного времени.



Также Амброжейчик сыграл 18 матчей за «Динамо-Молодечно», заработав 18 (6+8) очков.