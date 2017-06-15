Салливан: болельщики «Питтсбурга» — уникальное фанатское сообщество

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан на чемпионском параде после второй подряд победы своей команды в Кубке Стэнли высоко отозвался о болельщиках команды.



«От лица команды я просто хочу поблагодарить вас, ребята. Вы — уникальное фанатское сообщество», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Питтсбург» одержал победу над «Нэшвиллом» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии, благодаря чему счёт в серии стал 4-2 в пользу «Пингвинз». Таким образом, команда защитила титул, завоёванный в прошлом сезоне. Трофей стал для «Питтсбурга» уже пятым, а в первый раз он побеждал в Кубке Стэнли в 1991 году, обыграв в финале «Миннесоту».



В Питтсбурге прошёл чемпионский парад