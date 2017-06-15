«Каролина» подписала новый двухлетний контракт с Терявяйненом

«Каролина Харрикейнз» подписала новый двухлетний контракт с нападающим Теуво Терявяйненом, информирует официальный сайт команды. Соглашение рассчитано на два сезона.



22-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 81 встрече, сумев записать на свой счёт 42 (15+27) результативных балла при показателе полезности "-6" и 16 минутах штрафного времени.



«Терявяйнен — хоккеист с высоким мастерством, который уже сейчас — важная часть клуба», — прокомментировал подписание контракта генеральный менеджер клуба Рон Фрэнсис.

13 игроков НХЛ, которые подпишут выгодные контракты этим летом Пастрняк – будущее «Бостона», Драйзайтль – первый помощник Макдэвида и другие хоккеисты, заслужившие выгодный контракт в это межсезонье.