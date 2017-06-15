Стал известен план предсезонной подготовки ХК «Лада»

«Лада» утвердила план предсезонной подготовки к регулярному чемпионату КХЛ сезона-2017/18, информирует официальный сайт команды из Тольятти.



2 июля команда выходит из отпуска и собирается в Тольятти. С 3 июля игроки «Лады» пройдут углублённое медицинское обследование, после чего начнётся тренировочный сбор в Тольятти. С 18 июля по 2 августа команда будет готовиться к сезону в латвийском городе Озолниеки. На этом этапе запланировано три контрольных матчах (о датах и соперниках будет сообщено дополнительно). С 6 по 14 августа «Лада» продолжит подготовку в Тольятти и проведёт один контрольный матч (о дате и сопернике будет сообщено дополнительно). С 15 по 18 августа команда примет участие в Кубке Республики Башкортостан, который станет заключительным этапом подготовки к регулярному сезону.