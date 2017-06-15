«Колорадо» выкупит контракт защитника Франсуа Бошмена

Руководство «Колорадо Эвеланш» приняло решение выкупить контракт защитника Франсуа Бошмена, информирует TSN. У 37-летнего хоккеиста оставался ещё один сезон по действующему контракту.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Бошмен принял участие в 81 матче, сумев записать на свой счёт 18 (5+13) результативных баллов при показателе полезности "-17" и 32 минутах штрафного времени.



Напомним, контракт с одним из своих защитников расторг и «Нью-Йорк Рейнджерс», выкупив соглашение Дэна Жирарди.

«Рейнджерc» выкупят контракт защитника Жирарди