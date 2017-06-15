Гомоляко: слухи о переходе Никиты Нестерова в «Трактор» беспочвенны

Известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о работе челябинского «Трактора» на трансферном рынке.



«Трансферную активность «Трактора» считаю нормальной. Белов и Пестунов – серьёзная потеря для команды, а тем иностранцам, кто ушёл, клуб нашёл достойную замену. Слухи о переходе из «Монреаля» Нестерова — беспочвенные, Никиту уже несколько лет сватают в «Трактор». Я думаю, что в таком возрасте надо ещё пытаться зацепиться в команде НХЛ. Тем более с его игрой и его талантом он должен играть там», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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