Майк Салливан предложил «Питтсбургу» завоевать третий Кубок Стэнли подряд

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан предложил команде завоевать третий Кубок Стэнли подряд. Ранее «пингвины» защитили чемпионский титул, обыграв в финале «Нэшвилл Предаторз».

«Я уже говорил то же самое в прошлом году, предлагал сделать это снова. Интересно, а сможем ли мы повторить? Или, точнее, завоевать третий Кубок Стэнли подряд?

Что я могу сказать об этой команде? Думаю, я не встречал команды, которая лучше этой знает, как побеждать. Эти ребята — настоящие бойцы, они просто находят путь к победе. Мы очень ими гордимся", — приводятся слова Салливана на официальном сайте НХЛ.

Последней командой, которая выигрывала не менее трёх кубков подряд, был «Нью-Йорк Айлендерс», который становился чемпионом четыре раза с 1080 по 1983 год.