Кречин: увеличение зарплат в «Куньлуне» компенсируем сокращением других расходов

Генеральный менеджер клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин рассказал о финансовом аспекте содержания команды и бюджете на следующий сезон.



«Платёжная ведомость «Куньлуня» была увеличена. Наш клуб развивается, руководство получает ценный опыт, с которым приходит понимание того, на что ты можешь рассчитывать с теми или иными игроками, с тем или иным бюджетом. Поэтому логично, что, стремясь к улучшению результатов, руководство ради этого готово идти на дополнительные затраты. Это естественный путь.



Но если говорить о бюджете нашей команды в целом, то он не сильно вырастет. Увеличение зарплатного фонда будет компенсировано сокращением других статей расходов. Так, в прошлом сезоне у нас было очень много затрат на логистику, что объяснимо. Логистика у нас и так непроста, а в силу отсутствия опыта временами возникали дополнительные расходы, которых теперь мы намерены избегать. Надеемся, нам кое в чём удастся сэкономить. Не забывайте к тому же, что в прошлом сезоне у клуба была одна команда, а теперь пять, так что экономия для нас особенно важна», — сказал Кречин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Полное интервью с Владимиром Кречиным читайте на «Чемпионате» в пятницу, 16 июня.

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