«Монреаль» обменял Михаила Сергачёва в «Тампу», получив взамен Джонатана Друена

«Монреаль Канадиенс» обменял защитника Михаила Сергачёва и условный выбор во втором раунде драфта-2018 в «Тампа-Бэй Лайтнинг», взамен получив нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта 2018 года. Об этом сообщается в официальном «твиттере» канадского клуба.

Сергачёв в прошедшем сезоне дебютировал в НХЛ, однако затем был отправлен в юниорскую команду OHL «Виндзор», с которой в итоге завоевал Мемориальный кубок. Кроме того, он выиграл бронзовые медали молодёжного чемпионата мира в составе сборной России.

22-летний Друен в прошедшем сезоне провёл 73 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 53 (21+32) очка при показателе полезности "-13".