Бонино: все хотят играть за «Питтсбург», тут больше всего шансов победить

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино сказал, что хотел бы подписать новый контракт с клубом. Он выиграл с «пингвинами» два Кубка Стэнли и 1 июля может стать свободным агентом.

«Этот год мы провели по-деловому. В том году мы плохо начали, но затем разыгрались в нужное время. В декабре мы были вне зоны плей-офф. В этом году мы хотели избежать чемпионского похмелья, и у нас получилось. Весь год мы давали себе шанс на победу. Мы не воспринимали выход в финал как должное, но знали, насколько сильны и можем выиграть Кубок.



Я буду встречаться с Джимом Рутерфордом, пока мы не разговаривали. Этот год отличается от других из-за драфта расширения, может быть много разных вариантов. Мне нравится Питтсбург, нравится наша команда. Посмотрим, сможем ли мы договориться о новом контракте. Всегда хочется выигрывать ещё и ещё. Сейчас „Питтсбург“ — та команда, с которой у тебя больше всего шансов завоевать Кубок Стэнли. Большинство ребят хотят играть именно в „Пингвинз“.



Я хочу играть в команде, которая мне лучше всего подходит. В расчёт берётся всё — семья, команда, деньги. Я ещё никогда не выбирал, где мне играть. Это приятно для игрока, большую часть карьеры мы не имеем возможности принимать самостоятельные решения. Возможность выбирать заманчива. У нас есть две недели до открытия рынка, но мне тут очень нравится», — цитирует Бонино upgruv.com.