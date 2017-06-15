«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Ильенко до 2019 года

«Локомотив» переподписал контракт с форвардом Артёмом Ильенко, сообщается в официальном «твиттере» клуба. Двустороннее соглашение на новых условиях будет действовать до 2019 года.

В прошедшем сезоне 21-летний форвард провёл 33 матча в регулярном чемпионате, набрав 6 (3+3) балла за результативность при показателе полезности "+5". В пяти матчах плей-офф Ильенко отметился одной заброшенной шайбой и заработал нулевой показатель полезности. Он дебютировал за «Локомотив» в сезоне-2015/16, проведя за два года 54 матча.

