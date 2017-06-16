Пиганович: сезон в Донецке был лучшим в карьере, готов к работе в «Нефтехимике»

Защитник Олег Пиганович рассказал о лагере «Нефтехимика». Хоккеист провёл 10 сезонов в КХЛ и 393 матча, в том числе выступал под руководством нынешнего главного тренера нижнекамской команды Андрея Назарова, а весь сезон-2016/17 пропустил.

«Торпедо» рассталось с защитником Пигановичем

«Год назад в июле получил травму руки, которую пришлось залечивать четыре с половиной месяца. К концу декабря восстановился, но в КХЛ уже были закрыты все переходы, пришлось сезон пропускать. С декабря тренировался по полной программе, работал и индивидуально, и с командами. С радостью прилетел в Нижнекамск на молодёжный сбор. Пропустил сезон, доказывай всё снова!

«Нефтехим Арена»в плане акустики одна из лучших в КХЛ, в Нижнекамске — хоккейный бум. Здесь подрастает хорошая молодёжь, которая прошлой весной дошла до финала Кубка Харламова. Жду интересного сбора в перспективной организации! В Нижнем Новогороде сезон-2015/16 завершал со 104 килограммами, сейчас весы показывают 102-103 кг. В декабре вообще весил 98-99 кг. Весь прошедший сезон держал себя в спортивных кондициях. Готов к большой работе.

Под руководством Андрея Назарова провёл четыре сезона: три — в «Тракторе», один — в «Донбассе». Знаю все его требования, понимаю, какой большой объём работы ждёт в лагере. Помню первые три сезона его работы в «Тракторе» — всё было очень жёстко, но при этом с во многом молодёжным составом мы каждый раз выходили в плей-офф. Да и бюджет в Челябинске тогда был довольно скромным. В Донецке сыграли лучше, чем в Челябинске. Достаточно сказать, что дошли до полуфинала Западной конференции и, если бы не события на Украине, имели все возможности побеждать пражский «Лев». Наверное, тот сезон в Донецке был пока лучшим в моей карьере.

«Нефтехимик» — отличная организация, в которой много молодых и которой, наверное, будет польза и от нескольких опытных хоккеистов. В «Торпедо» после годичных каникул вернулся Александр Фролов — и оказался в лагере команды одним из лучших. В Нижнекамске намерен идти по этому пути», — цитирует Пигановича Russia-Hockey.