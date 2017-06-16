Свечников: в «Детройте» сказали, что есть будущее. Но предстоит поработать

Нападающий «Гранд Рэпидс» Евгений Свечников поделился эмоциями от победы в плей-офф АХЛ.

Клуб Евгения Свечникова «Гранд Рэпидс» стал обладателем кубка Колдера

«Я очень счастлив, мне сложно передать все свои и мысли ощущения, они потрясающие. А момент, когда я поднял над головой Кубок, был просто уникальным. Пиво и сигары? Ничего страшного в этом не было.



Я очень недоволен своей игрой в финальной серии, но очень рад, что мы выиграли. В первых двух раундах всё было неплохо, но моя игра в третьем и четвертом раундах оставила желать лучшего. У меня одна задача – как можно скорее оказаться в главной команде. Встреча с руководством «Детройта» прошло хорошо. Мне сказали, что я провёл хороший сезон, у меня есть будущее. Мне предстоит хорошо поработать летом и улучшить скорость, резкость и работу ног», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.