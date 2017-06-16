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Кугрышев: мог отправиться в Америку и после «Сибири», но опять не решился

16 июня 2017, пятница. 09:15. Хоккей

Новичок «Авангарда» форвард Дмитрий Кугрышев рассказал о своём переходе из ЦСКА и курьёзном случае во время одного из матчей.

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«Я был готов к обмену. Меня предупредили, что будет переход, и я уже был готов к этому. Отставка тренера ЦСКА ушла на второй план. Скабелка сказал, что у Кугрышева всё отлично получается до Нового года, а потом теряется? Но когда у меня были спады после Нового года? Во второй сезон в «Сибири» я был травмирован и не играл. В ЦСКА? Тоже всё было в порядке. Не думаю, что такое действительно есть. На всякий случай пообещаю в этот раз после Нового года добавить.

ЦСКА? Если вы думаете, что я с кем-то ругался, то такого не было. Никаких споров. Никаких скандалов. Но тренеры требовали от меня другого, а я не мог, по их мнению, этого показать. Что тут сказать – это обычный рабочий момент. Тренеры видели другой состав, и я просто в него не попадал. Хоккей ЦСКА мне подходит меньше всего, но жаловаться на это нельзя. Значит, я должен был перестраиваться и показывать то, что от меня просил тренер. Но адаптация затянулась. Иногда я просто не чувствовал уверенности в своих силах.

Жалею, что вернулся из Америки? Да, и я всегда так говорю. Более того, я мог отправиться за океан и после «Сибири», но опять почему-то не решился. И об этом жалею. У меня был трёхлетний контракт с «Вашингтоном», прошло два сезона, я был в Москве, и мой агент попросил, чтобы мне позволили потренироваться с ЦСКА. Юлиус Шуплер посмотрел-посмотрел и предложил остаться, а я почему-то согласился.

Мат в прямом эфире? Дело было в Новосибирске, был очень напряжённый матч. До сирены мы полторы минуты провели в зоне соперника, а вы знаете же, как устроена арена в этом городе. Там к журналисту попадаешь сразу со льда. Вот я просто и не смог себя проконтролировать. Самое забавное — в этот день вся моя семья в Балакове собралась дома посмотреть игру. Пришёл даже мой первый тренер Владимир Кулаков, который ни разу в жизни при мне не выругался», — цитирует Кугрышева «Спорт-экспресс».

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Сибирь ХК ЦСКА Дмитрий Кугрышев Переходы - Хоккей
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