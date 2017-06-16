Форвард Юдон заработает в «Монреале» по $ 650 тыс. за ближайшие 2 сезона

«Монреаль Канадиенс» подписал новый контракт с нападающем Шарлем Юдоном. Об этом информирует официальный сайт канадской команды. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на два года. Зарплата хоккеиста составит 650 тыс. долларов.



В сезоне-2016/17 22-летний форвард провёл за «Канадиенс» три матча и набрал 2 (0+2) очка. В АХЛ за «Сент-Джонс» Юдон набрал 49 (27+22) очков в 56 матчах регулярного чемпионата. Также в четырёх матчах плей-офф он забил один гол и отдал три результативные передачи.

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