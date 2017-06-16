А. Юдин: в НХЛ за Ковальчука должны заплатить $ 50 млн, он наш по жизни

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего петербургских «армейцев» Ильи Ковальчука и его возможным переездом в Национальную хоккейную лигу.



«Я никак не отношусь к возможному возвращению Ильи Ковальчука в НХЛ. За него должны заплатить $ 50 млн, а в Америке таких денег не дадут. Поэтому Ковальчук наш по жизни», — сказал Александр Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.



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