Генменеджер «Монреаля»: не могли упустить шанс подписать Друена

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал обмен форварда Джонатана Друена из «Тампа-Бэй Лайтнинг» на Михаила Сергачёва.

Агент Сергачёва: Михаил нашёл свою команду, он очень доволен обменом в «Тампу»

«Когда есть шанс получить игрока с талантом, как у Джонатана, и при этом молодого, это очень важно. За все пять лет работы здесь у меня не было такой возможности. Хоккеист сам родом отсюда, так что это было такое решение, которое я должен был принять.

Нелегко было расстаться с Сергачёвым, но мы не могли упустить шанс подписать Друена. Решение о том, на какой позиции будет играть Джонатан, примет Клод Жюльен», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.