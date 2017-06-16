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«Адмирал» обнародовал план предсезонной подготовки

16 июня 2017, пятница. 10:06. Хоккей

Стал известен план предсезонной подготовки «Адмирала». Об этом информирует официальный сайт клуба.

3-4 июля – медосмотр.

5 июля-4 августа – сбор во Владивостоке.

29 и 30 июля товарищески встречи с национальной сборной Южной Кореи во Владивостоке. Время начала матчей будет объявлено позднее.

6-12 августа – предсезонный турнир «Кубок президента Казахстана» в Астане. Участники: «Адмирал», «Барыс» (Астана), «Авангард» (Омская область), «Трактор» (Челябинск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Давос» (Швейцария).

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15-18 августа – предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан». Участники: «Адмирал», «Салават Юлаев» (Уфа), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Лада» (Тольятти). Календарь турнира будет опубликован позднее.

21 августа – начало регулярного чемпионата КХЛ — 2017/18, календарь игр «Адмирала» будет опубликован позднее.

Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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