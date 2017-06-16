Друен: я франкофон, нахожусь в лёгком шоке от обмена в «Монреаль»

Нападающий Джонатан Друен прокомментировал свой обмен в «Монреаль Канадиенс» и подписание контракта с канадским клубом.

«Монреаль» продлил контракт с Друеном на шесть лет с зарплатой $ 5,5 млн в год

«В «Монреале» приходится играть под большим давлением. Но я предпочту, чтобы это давление оказывалось на меня здесь, а не в каком-нибудь другом месте. Я франкоканадец и буду справляться с этим, расти и становиться лучше. Я местный парень, но не предполагал, что когда-нибудь настанет день, когда я сыграю за «Канадиенс». Всё ещё нахожусь в легком шоке от произошедшего», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.