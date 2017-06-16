Гинтс Мейя остаётся в рижском «Динамо», это 10-й его сезон в команде

Рижское «Динамо» заключило новый контракт с форвардом Гинтсом Мейя. Об этом информирует официальный сайт рижского клуба Континентальной хоккейной лиги. Сезон-2017/18 станет для игрока десятым в команде и лиге.

В сезоне-2016/17 Мейя набрал 13 (7+6) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Показатель полезности составил «-6». Мейя был капитаном рижской команды. Форвард принял участие в ЧМ-2017 за сборную Латвии — 7 матчей, один голевой пас.

Всего на уровне КХЛ Мейя провёл 386 матчей и набрал 87 очков. В составе «Динамо» он завоевал Кубок Надежды.