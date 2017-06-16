Форвард ЖХК «Торнадо» Белякова выйдет замуж

Форвард ЖХК «Торнадо» Людмила Белякова вскоре выйдет замуж. По завершении заключительного матча сезона на глазах у зрителей, а также одноклубниц спортсменки возлюбленный хоккеистки Александр встал на одно колено, протянул кольцо и произнёс заветное «Выходи за меня?». Белякова ответила согласием. Известно, что жених Людмилы также является хоккеистом.



«Всё свободное время мы стараемся проводить вместе. Поэтому когда у меня появляются дни без игр и сборов, я езжу к нему и мы устраиваем совместные тренировки – либо на льду, либо на земле. Совмещаю, так сказать, приятное с полезным.

Предложение стало для меня неожиданным и приятным событием! Когда вышла в центр поля, то не сразу поняла зачем, некоторые девочки поехали по кругу хлопать зрителям, остальные стояли на месте и что-то кричали. Всё выглядело достаточно сумбурно… но потом вышел Саша, и стало всё понятно!



Я никак не могла ожидать предложения, я была тронута, и у моего любимого сюрприз удался, и я, конечно, ответила ему «ДА!». Спасибо девчонкам, тренерам, родителям и зрителям, которые поздравляли нас с таким приятным событием и были очень рады за нас», — рассказала Белякова.